Berlusconi | ‘La TV trash? Ecco perché è più di quanto pensiate!

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il discorso di Pier Silvio, amministratore delegato Mediaset, riflette sulla polemica del ‘televisivo’. Sottolinea l’importanza della televisione non solo come mezzo di intrattenimento, ma anche come strumento di informazione e veicolo di modernizzazione dei costumi sociali. Pier Silvio: iltelevisivo e il ruolo sociale ed informativo della TV Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset, ha gettato luce sul dibattuto argomento del cosiddetto “televisivo“, un concetto a cui personalmente è contrapposto. Egli sostiene che l’etichetta “” viene spesso utilizzata per denigrare un tipo di televisione più leggera e spensierata che, se ben eseguita, riesce a essere autenticamente popolare. Secondo ...