Benjamin Mascolo | la nuova fidanzata è Greta Cuoghi | “Non ti fa pensare che l’amore sia difficile”

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha ritrovato la felicità al fianco della, dopo la fine della relazione con Bella Thorne ad un passo dalle nozze., chi è laStasera il cantautore sarà tra gli ospiti della puntata de Le Iene, in onda a partire dalle 21:30 su Italia 1. Ospite a Verissimo, l’artista modenese aveva raccontato sulla relazione precedente: “Avevamo in programma una vita insieme, invece poi le cose sono andate diversamente. Ci siamo lasciati andare perché il nostro percorso di vita stava prendendo direzioni diverse….”aveva anche parlato del nuovo inizio dopo Bella nella sua Modena: “Ero così ferito dalla fine della storia con la mia ...

Tra gli ospiti in studio: il giovane rapper Alfa, con la hit "bellissimissima <3", eaka Benji (ex duo Benji & Fede, ndr.). Tra i servizi in onda: Nicola Barraco si occupa della ...Non solo, sempre in ambito musica ospite in studio anche, ex voce del duo musicale di Benji & Fede. Oltre agli ospiti, durante la puntata spazio a diversi servizi tra cui quello di ...

Benjamin Mascolo ospite stasera a Le Iene: dalla droga al sesso a tre, chi è il cantante dell'ex duo Benji & F ilmessaggero.it

Le Iene, anticipazioni del 10 ottobre: ospiti Alfa e Benji Mediaset Infinity

Tra gli ospiti in studio dell’odierna puntata, vedremo due artisti amati, in particolar modo dai giovanissimi: Alfa, con la sua canzone “bellissimissima <3,” e Benjamin Mascolo, noto anche come Benji ...Torna stasera alle 21.20 su Italia 1 «Le Iene», il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Per la puntata di stasera, spazio alla tragedia di Mestre, alla ...