Benjamin Mascolo a “Le Iene” | la rinascita dopo le droghe e il periodo più buio

Leggi su dilei

(Di martedì 10 ottobre 2023) Parlare a cuore aperto delle proprie dipendenze non è mai semplice, anche se è un tunnel dal quale si è fortunatamente riusciti ad uscire. Eppure, ospite della puntata de Ledel 10 Ottobre,ha dato prova di grande coraggio, raccontando in un emozionante monologo il suopiù. L’uso di, il fondo e poi la scelta di risalire per non guardarsi mai più indietro: le parole del cantante hanno profondamente commosso, e acceso i riflettori su un tema di grande attualità., la dipendenza dallee la“Sono passati 478 giorni da quando ho ricostruito, passopasso, la mia. Rinunciare alle sostanze è stato solo il ...