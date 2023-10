Benevento | obbligo di dimora per la consigliera comunale che sosteneva Mastella | è accusata di truffa in concorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Si chiama Annalisa Tomaciello, 46 anni, fino al 2018 avvocato, poi si è cancellata dall’albo. E’ consiglieredi, presidente della commissione Bilancio, eletta in una lista a sostegno del sindaco Clemente. Da stamane Tomaciello è sottoposta all’di, una misura cautelare decisa dal Gip del Tribunale di Sondrio con accuse diincon un secondo indagato. Secondo gli inquirenti il reato è stato commesso in qualità di amministratrice di una società ed è avvenuto, via internet, ai danni di un imprenditore. Tutto ruotava attorno all’acquisto di prodotti sanitari, per un importo di 100mila euro non pagato, secondo la ricostruzione di ‘Ottopagine’. Negli anni scorsi Tomaciello era finita nel mirino delle opposizioni, e in ...