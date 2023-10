Benevento | col Picerno fischia Centi | lo scorso anno ha ‘visto’ per due volte la Strega

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il pari di Cerignola, iltornerà in campo domenica per affrontare al “Ciro Vigorito” l’AZ. A dirigere in confronto con la formazione lucana ci sarà Matteodi Terni. Il fischietto umbro sarà all’esordio con la, ammirata duelonelle vesti di quarto ufficiale: a Ferrara contro la Spal (1-2) e in casa contro il Modena (2-1). Due i precedenti con il, ovvero una sconfitta in serie D nella stagione 2018/19 contro il Team Altamura (2-3) in casa e un pareggio due annate fa in serie C contro l’Avellino (1-1) in trasferta. Gli assistenti sarAndrea Bianchini di Perugia e Domenico Castro di Livorno, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato ...