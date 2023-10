Benevento | blitz in una azienda olearia | sequestrate 500 bottiglie non conformi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 500in vetro di miscela d’olio con etichetta non conforme: grande soddisfazione ed elogio da parte del presidente di Cia Puglia e presidente di Italia Olivicola Gennaro Sicolo, in merito al maxi sequestro amministrativo disposto dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Ilè avvenuto nella giornata di ieri anella sede di una spa campana e per il presidente Gennaro Sicolo, rappresenta un esempio di buona condotta, sulla giusta strada della trasparenza, della legalità e del rispetto per il consumatore finale. «Un plauso per l’operazione al ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida per l’impegno che, attraverso le articolazioni del suo ministero, sta mettendo in campo a tutela del made in ...