Bene che l' Italia abbia ricevuto la terza rata Ue per il Pnrr Spenderla al meglio è un dovere

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ce l’mo fatta, l’ha portato a casa anche i fondi delladel(Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e ilRaffaele Fitto ha confermato infatti che la Commissione europea ha erogato martedì 10 ottobre l’importo di 18,5 miliardi di euro come previsto dal cronoprogramma. Grazie a questo pagamento il nostro Paese hafinora un totale di 85,4 miliardi di euro, ovvero oltre il 44% dell’intero. Fitto ha sottolineato che ciò dimostra i significativi progressi nell’attuazione del Piano e riflette una stretta collaborazione con l’Unione europea per raggiungere obiettivi complessi. Commentando la notizia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...