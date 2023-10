Belen Rodriguez | il periodo no continua | i figli con papà e nonni | l’ultima indiscrezione

(Di martedì 10 ottobre 2023) Personaggi tv., la situazione sta peggiorando:cone i– Il silenzio è senz’altro una forma di comunicazione, forse la più eloquente. E l’allontanamento didai sociala tenere col fiato sospeso i fan: cosa è successo alla nota showgirl? Sta male? Sono settimane che la soubrette non posta più una sua foto, se non legata a qualche pubblicità, e pubblica su Instagram solo contenuti con parole, frasi e canzoni. Lei stessa aveva spiegato qualche tempo fa di essere alle prese con unnon proprio facile. (a leggere dopo le foto) Leggi anche:sta male e la situazione peggiora:a affidata alla sorella Leggi anche: Belén ...

Continua a destare preoccupazione. Tempo fa, la showgirl argentina aveva fatto sapere in alcuni commenti su Instagram di non star attraversando un bel periodo e di non stare bene . La notizia è stata poi confermata da ...Anchesegue la tendenza di ispirazione Nineties, con un look che lascia nude le gambe e la pancia. Per lei scarpe Chanel e ovviamente la calza che spicca. L'argentina ama moltissimo ...

Belen Rodriguez come sta I figli lasciati a papà e nonni e il silenzio social: cosa sta succedendo ilmessaggero.it

Bufera sulla "Belen" di Tale e Quale: imitazione flop. Cosa è successo Libero Magazine

Nelle ultime settimane sono stati tanti i rumors circolati su Belén Rodriguez che, fatta eccezione per qualche sporadica comparsa sui social, ha ...Da settimane ormai Belen Rodriguez è completamente assente dai social e, nelle ultime foto da lei condivise su Instagram, la showgirl è apparsa visibilmente dimagrita, motivo per cui in tanti tra i ...