Belen Rodriguez ha lasciato i figli e si è trasferita a Brescia con il nuovo fidanzato il gossip bomba sulla showgirl

Continua a destare preoccupazione. Tempo fa, la showgirl argentina aveva fatto sapere in alcuni commenti su Instagram di non star attraversando un bel periodo e di non stare bene . La notizia è stata poi confermata da ...Anchesegue la tendenza di ispirazione Nineties, con un look che lascia nude le gambe e la pancia. Per lei scarpe Chanel e ovviamente la calza che spicca. L'argentina ama moltissimo ...

Belen Rodriguez come sta I figli lasciati a papà e nonni e il silenzio social: cosa sta succedendo ilmessaggero.it

Belen scomparsa dai radar: figli ai papà e voci di "trasferimento", che succede Il Tempo

Il malessere fisico e psicologico, la scelta di allontanarsi almeno temporaneamente dai propri figli. E ancora l’assenza perdurante dai social, ...Continua a destare preoccupazione Belen Rodriguez. Tempo fa, la showgirl argentina aveva fatto sapere in alcuni commenti su Instagram di non star attraversando un bel periodo e di non stare bene. La ...