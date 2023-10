Beatriz allontanata da Uomini e donne?Le frasi compromettenti contro il programma non lasciano scelta

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nella puntata die donne andata in onda il 9 ottobreè finita al centro delle polemiche. La D’Orsi infatti è nel mirino dei fan e non solo sia per la sua partecipazione accattivante nel, ma anche per un post su Facebook risalente all’anno scorso. In esso, la giovane brasiliana si è L'articolo proviene da KontroKultura.