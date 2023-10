Beatrice Luzzi | quanto guadagnava in Vivere? La confessione dell’attrice

(Di martedì 10 ottobre 2023) La gieffina è tornata a parlare del ruolo di Eva Bonelli:ha guadagnatocon la celebre soapcontinua ad essere una delle gieffina più amate di questa edizione del Grande Fratello. L’attrice, divenuta celebre al grande pubblico con il ruolo di Eva Bonelli nella soap Mediaset, nei giorni scorsi è tornata a parlare anche di alcuni dettagli molto curioso riguardo allo storico personaggio portato in scena. Scendendo ancora più nello specifico, laha svelato anche dei dettagli economici, nel corso di un confronto avvenuto nella casa del Grande Fratello con Massimiliano Varrese, che l’ha etichettata come cattiva. Nel replicare, laha svelato...

Sono finiti in nomination, Aronold, Heidi Baci e Valentina. Chi verrà eliminato giovedì prossimo In attesa di scoprirlo si segnala che la puntata di ieri sera del padre di tutti i ...Il 9 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello . Grande protagonista, ancora una volta, è stataforse l'unico personaggio degno di nota di questa edizione sottotono del reality che nella puntata di ieri ha avuto un acceso confronto con l'attrice Jane Alexander . Quest'ultima è ...

Beatrice Luzzi a Jane Alexander sul presunto ruolo rubato: Hanno dovuto doppiarti, ero più adatta Fanpage.it

L’ultima puntata del GF ha visto andare in scena un confronto infuocato tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Mentre i concorrenti credono che la loro compagna d’avventura sia uscita sconfitta dal face ...Beatrice Luzzi “scartata” da Elisa di Rivombrosa: interviene un doppiatore dopo il confronto con Jane Alexander al Grande Fratello.