Beach volley | si fermano anche Nicolai Cottafava Sorteggio “maligno” per gli azzurri al Mondiale di Tlaxcala

(Di martedì 10 ottobre 2023) Una giornata da dimenticare per glidel, la quarta deldi, sotto tutti i punti di vista. Dopo quelle di Gottardi/Menegatti e Bianchin/Scampoli (che sono uscite di scena), è arrivatala terza sconfitta per l’Italia conbattuti nettamente 2-0 da Herrera/Gavira nella sfida che valeva il primo posto del girone, ma soprattutto è arrivato ilche, a fronte di un primo turno non impossibile, ha riservato a tutte le coppie azzurre un eventuale ottavo di finale difficilissimo, in cui serviranno vere e proprie imprese per superare il turno., dopo due successi in stagione contro gli spagnoli Herrera/Gavira, sono andati incontro alla classica ...