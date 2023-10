Basket | Virtus Bologna | intervento Polonara tecnicamente riuscito

(Di martedì 10 ottobre 2023), 10 ott. - (Adnkronos) - "PallacanestroS.p.A. comunica che l'chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille. Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell'attività sportiva". Così lacon una nota sul proprio sito ufficiale in merito all'a cui si è sottoposto oggi l'ala Achilleper la rimozione di una neoplasia testicolare.

... la Oxygen Roma, che ha acquisito i diritti dell'A1 Femminile, laSanta Lucia, che dalla serie B della pallacanestro in carrozzina è tornata nella massima serie e la PallacanestroRoma ...... i 'vichinghi' in maglia verde, con in panchina per questa occasione l'ex AquilaAlessio ... Con il Q3, latorna ad essere veloce in attacco, mettendo in crisi la difesa avversaria, che non ...

Bologna, 10 ott. - (Adnkronos) - "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille Polonara è tecnicamente riuscito. Nei prossimi ...Ingranata la prima marcia, ora la Virtus Imola vuole iniziare ad accelerare, regalandosi un mercoledì da leoni alla Zoppas Arena di Conegliano (TV), in casa della Rucker ...