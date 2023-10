Basket | intervento riuscito per Achille Polonara Il comunicato della Virtus Bologna

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lahache “l’chirurgico a cui si è sottoposto in data odiernaè tecnicamente“. Un primo passo importante verso il recupero per il 31enne nativo di Ancona, che si è dovuto operare quest’oggi all’Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano per la rimozione di una neoplasia testicolare. Dopo un periodo di riposo, lo staff medico delle Vu Nere – insieme a giocatore e medici – stabilirà modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva. La diagnosi, annunciata dal club felsineo nella giornata di ieri, è recente e anche precoce. Un test antidoping effettuato dopo la Supercoppa Italiana avrebbe riscontrato dei valori anomali, facendo scattare l’approfondimento medico che ha poi portato alla scoperta del ...