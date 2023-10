Basket | impresa Real Madrid | battuti i Dallas Mavericks nell’amichevole di lusso | Doncic ko

Leggi su sportface

Grande spettacolo al Wizink Center per l'amichevole diche ha visto ilbattere iper 127-123. Un risultato di peso per gli spagnoli, visto che raramente una squadra europea riesce ad avere la meglio su una delle corazzate NBA. Una serata che ha rappresentato anche il ritorno da avversario adi Luka, che con la maglia delha avuto il suo personale trampolino di lancio verso l'Oltreoceano. Rimonta finale davanti a 13mila spettatori per i Blancos, che festeggiano grazie ai 20 punti di Campazzo e i 19 di Llull. Sono 21 i punti di Hardway, che però non bastano ai texani per evitare una sconfitta che sicuramente brucia a livello di immagine. SportFace.