Basket femminile | Virtus Bologna senza freni con Olbis Andrè stellare | espugna Gyor e vince ancora in Eurolega

(Di martedì 10 ottobre 2023) Seconda partita e seconda vittoria per laSegafredonell’2023-2024. La squadra allenata da Pierrent sconfigge per 74-85 l’Uniin terra ungherese, andando così a conseguire il primo successo lontano dalle mura amiche. Un bel cambio rispetto al via della stagione passata, anche per il modo in cui il 2-0 è arrivato. Ottima, 24 punti con 11/14 dal campo; 17 per Iliana Rupert e 16 per Ivana Dojkic. Dall’altra parte 24 di Diamond Miller e 13 di Kristine Anigwe. Il primo quarto inizia in pompa magna per le V nere, che sfruttano benissimo tutto il quintetto base per salire sullo 0-10 nel giro di due minuti. La risposta dell’Uniè affidata soprattutto alle mani di Miller, che ...