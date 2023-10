(Di martedì 10 ottobre 2023) Da dopo la mancata medaglia al Mondiale, gli Stati Uniti hanno deciso di fare sul serio. Lebron James ha già iniziato l’opera di convincimento in vista delledi Parigi, con Kevin Durant, Steph Curry, Draymond Green ed Anthony Davis che hanno già dato il loro benestare per mettersi sull’aereo in volo per la. L’ultimo innesto in ordine di tempo, che ha fatto parecchio discutere, è quello di Joel. L’MVP dell’ultima stagione regolare, in forza ai Philadelphia 76ers, ha annunciato di aver scelto di difendere i colori statunitensi invece di quelli del Camerun, suo paese natale. E soprattutto, ha declinato la possibile convocazione della, con cui aveva flirtato nell’ultimo anno prima della sua decisione. Ma dcasa transalpina non fanno drammi, anzi. Il GM della Nazionale ...

Curiosità: Joel Hans Embiid (Yaoundé, 16 marzo 1994) è un cestista camerunese naturalizzato statunitense, centro dei Philadelphia 76ers.

Basket, Embiid sceglie Team USA per le Olimpiadi. Boris Diaw: "Si era proposto lui alla Francia" OA Sport

Basket: Joel Embiid sceglie gli USA a meno di un anno da Parigi ... Olympics

Boris Diaw, ex giocatore NBA e oggi General Manager della Francia, ha parlato in conferenza stampa della decisione di Joel Embiid di giocare per gli USA invece che per i transalpini. "Non abbiamo mai ...Primo turno infrasettimanale per il campionato di Serie B Nazionale (saranno 6 in tutto) e primo derby per la Geko, che domani sera al PalaPuca (ore 20:30) ospiterà la Del Fes Avellino. Gli irpini son ...