Basket | Bologna Tecnicamente riuscito l' intervento di Polonara

(Di martedì 10 ottobre 2023) L'azzurro operato per la rimozione di una neoplasia testicolare- "": così la Virtus Pallacanestrocomunica, in una nota, l'esito dell'chirurgico a cui ...

L'azzurro operato per la rimozione di una neoplasia testicolare- "Tecnicamente riuscito": così la Virtus Pallacanestrocomunica, in una nota, l'esito dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi Achille Polonara per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Nei prossimi ...Campionato Eccellenza U19 - 2giornata Angels Santarcangelo - Fortitudo 103 Academy 67 - 75Santarcangelo: Antolini , Bonfè 2, Mulazzani 15, Benzi 6, Baschetti 2, Macaru 10, Lombardi 4, Mari 7, Di Giacomo, Sirri 17, Morri. Allenatore Serra A., Ass. allenatore Renzi A. Fortitudo 103 ...

Basket femminile, Eurolega 2023-2024: impegno in Ungheria per la Virtus Bologna OA Sport

Serie B – Piacenza si conferma bestia nera per la Virtus Cassino (ricordare i match del campionato di A2, stagione 2028-19, ndr) ed espugna il silenzioso (la gara è stata giocata a porte chiuse, ndr) ...L'azzurro operato per la rimozione di una neoplasia testicolare BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Tecnicamente riuscito': così la Virtus Pallacanestro ...