Barzaghi | «Nonostante le frenate | l’Inter ha chiuso in positivo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) Parlando del momento del, il collega Matteosu Sky Sport analizzato l’impatto dellacoppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram in Serie A., ad oggi, risulta il miglior attacco della Serie A. ATTACCO SUPER – Intervenuto a Sky Sport, Matteoha dato il suo parere sull’attuale situazione in casa Inter in attesa del match di sabato 21 ottobre contro il Torino al termine della pausa Nazionali. Il noto giornalista ha parlato così della Beneamata: «È un quadrolecontro Sassuolo e Bologna. Hacon dei numeri positivi. Con il miglior attacco e la miglior difesa. Ha ritrovato una coppia di attaccanti che sta facendo bene. Se da un lato abbiamo Marko Arnautovic e Alexis Sanchez ...