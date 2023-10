Barzaghi | «Inter | Inzaghi lavorerà sui gol alternativi! Tre jolly»

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’domani si ritrova ad Appiano Gentile per riprendere i lavori in vista della sfida di campionato contro il Torino in programma sabato 21 ottobre alle 18.sarà privo di tantissimi Nazionali ma avrà comunque modo di lavorare sui gol ‘alternativi’ dei centrocampisti. Di seguito quanto dichiarato da Matteosu Sky Sport ALTERNATIVE CERCASI – L’di Simoneriprende domani (mercoledì) a lavorare ad Appiano Gentile a ranghi ridottissimi visti i tanti calciatori prestati alle Nazionali. Matteosottolinea su quale aspetto si concentrerà il tecnico nerazzurro: «Nei due passi falsi contro Sassuolo e Bologna sono un po’ mancate i gol alternativi in attacco, vale a dire quelli di Arnautovic e Sanchez. L’austriaco è infortunato e tornerà a fine mese mentre ...