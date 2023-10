(Di martedì 10 ottobre 2023) Per la multinazionale dell’alimentare di Parma un nuovo passo in avanti per valorizzare il ruolo di genitore, dedicato a tutte le 8.700 persone nel mondo

Curiosità: La Basilicata ( AFI : /bazili'kata/) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale con capoluogo Potenza. Conta 533 879 abitanti. È detta anche Lucania, denominazione che fu ufficiale dal 1932 al 1947 oltre a identificare anticamente una regione dai confini differenti, che inglobava gran parte di quella odierna.

Barilla: congedo parentale di 12 settimane retribuito al 100% per tutti i genitori Il Sole 24 ORE

Barilla, 12 settimane di congedo retribuito per tutti i dipendenti genitori Corriere della Sera

Cabina di regia a Palazzo Chigi tra il ministro Fitto, Anci e i sindaci delle 14 città metropolitane: stop al definanziamento, tornano i 3 miliardi di euro per le aree degradate. Fitto: entro 7 giorni ...Per la multinazionale dell’alimentare di Parma un nuovo passo in avanti per valorizzare il ruolo di genitore, dedicato a tutte le 8.700 persone nel mondo ...