Barilla | 12 settimane di congedo retribuito per ogni genitore

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nuova policy didi maternità e paternità, implementata dal 1° gennaio 2024annuncia un nuovo passo in avanti per prendersi cura di tutte le oltre 8700 persone del Gruppo di Parma nel mondo e valorizzare il ruolo di, indipendentemente dal genere, dallo stato maritale e dall’orientamento sessuale, così chetipo di famiglia possa vivere al meglio questo importante momento della vita. Con la nuova policy didi maternità e paternità, che sarà implementata dal 1° gennaio 2024, saranno garantite a ciascun12dial 100%. Nel caso in cui gli standard legislativi locali siano più vantaggiosi, verranno applicate le normative del Paese. In Italia, il ...