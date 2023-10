Finalmente si comincia. Appuntamento in quel di Barcellona per la prima tappa della Vuelta a España 2023 . In scena in serata la cronometro a squadre che apre il terzo ed ultimo Grande Giro stagionale. Andiamo a scoprire la frazione di oggi nel ...

La DIRETTA scritta della prima tappa della Vuelta a Espana 2023 , che si apre quest’oggi in orario serale con la cronometro a squadre di 14,8 chilometri per le vie del centro di Barcellona. Subito primi lievi distacchi tra gli uomini di classifica ...

Barcellona, nome nuovo per il centrocampo | Mercato Calciomercato.com

BARCELLONA, UN NOME SU TUTTI PER GENNAIO - Sportmediaset Sport Mediaset

La sosta per le nazionali priva i club di tanti giocatori ma permette alle società di riordinare le idee e programmare le prossime mosse. In campo sicuramente, ma anche sul mercato con la finestra inv ...L'Inter Miami, sconfitto nella note dal Cincinnati per 1-0, non ha centrato l'obiettivo playoff di MLS. Messi dovrà rinunciare, per il momento, alla vittoria del suo secondo ...