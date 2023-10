Bankitalia | tassi dei mutui salgono al 4 | 67% Il credito si assottiglia | i depositi si svuotano Imprese pessimiste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nel mesi di agosto idi interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) hanno raggiunto il 4,67% , in rialzo dal 4,58% di luglio. Lo comunica la Banca d’Italia. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 27 per cento (come nel mese precedente), precisa via Nazionale. Il Taeg sulle nuove erogazioni dial consumo si è collocato al 10,63% (10,48 nel mese precedente). Isono destinati a crescere ulteriormente visto che il dato di agosto non incorpora l’aumento del costo del denaro deciso dalla Banca centrale europea lo scorso 14 settembre. Nel mese di agosto i prestiti al settore privato sono diminuiti del 3,4% sui dodici mesi (-2,3% nel mese precedente). Nel ...