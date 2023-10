Bankitalia | ad agosto tassi sui mutui salgono al 4 | 67%

(Di martedì 10 ottobre 2023) Addi interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) si sono collocati al 4,67 per ...

Roma, 10 ott. (askanews) – Il 4,6729 per cento a cui sono saliti, ad agosto in Italia, i tassi di interesse sui nuovi mutui alle famiglie – considerando il Tasso Annuale Effettivo Globale, o Taeg sui ...A agosto, i tassi di interesse sui prestiti per l'acquisto di abitazioni sono saliti al 4,67%, secondo Bankitalia. Il Taeg sul credito al consumo è stato del 10,63%. Ad agosto i tassi di interesse sui ...