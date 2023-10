Bandecchi | “Rischio Terza Guerra Mondiale? E chi se ne frega”

(Di martedì 10 ottobre 2023) “per quello che sta succedendo in Israele? E chi se ne. Se scoppia almeno poi staremo in pace per 80 anni”. Così Stefano, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa popolare, a margine della presentazione del candidato sindaco di Perugia, l’ex calciatore Davide Baiocco. “Io sto con Israele, e se spiana Gaza fa bene“. “Ho difeso L'articolo proviene da Il Difforme.

guerra mondiale per quello che sta succedendo in Israele E chi se ne frega. Se scoppia la terza guerra mondiale almeno poi staremo in pace per 80 anni' : Stefano, sindaco di Terni e ...guerra mondiale per quello che sta succedendo in Israele E chi se ne frega. Se scoppia la terza guerra mondiale almeno poi staremo in pace per 80 anni". Così Stefano, sindaco di ...

Bandecchi, se ci sarà guerra mondiale tranquilli per 80 anni Agenzia ANSA

L’approfondita analisi di Bandecchi: “Chi se ne frega se scoppia la Terza guerra mondiale Il Fatto Quotidiano

«Rischio guerra mondiale per quello che sta succedendo in Israele E chi se ne frega. Se scoppia la terza guerra mondiale almeno poi staremo in pace ...Medio Oriente, Bandecchi: 'Io sto con Israele, per me se spiana Gaza fa bene' 'Rischio guerra mondiale per quello che sta succedendo in Israele E chi se ne frega. Se scoppia la terza guerra mondiale ...