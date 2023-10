Baltic Connector | Finlandia | il danno al gasdotto è sabotaggio

(Di martedì 10 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Ci risiamo. Con la stagione invernale che sta per arrivare, intorno al gas si scatenano appetiti e sospetti. Il" A lanciare il sasso ...

Ci risiamo. Con la stagione invernale che sta per arrivare, intorno al gas si scatenano appetiti e sospetti. Il gasdotto "" A lanciare il sasso oggi la Finlandia : Helsinky è alle prese con un'indagine partita domenica otto ottobre sul gasdotto "" che, come dice il nome stesso, collega ...Per il governo finlandese, le autorita' hanno localizzato il punto danneggiato nel gasdotto: il danno e' stato scoperto la notte dell'8 ottobre. Cio' ha comportato l'interruzione del ...

“Sabotato il Baltic Connector”: Finlandia in allarme per il gasdotto sottomarino Il Fatto Quotidiano

Finlandia, perdita al gasdotto Baltic Connector: «Si sospetta sabotaggio, danno causato da attività esterna» ilmessaggero.it

A lanciare il sasso oggi la Finlandia: Helsinky è alle prese con un'indagine partita domenica otto ottobre sul gasdotto "Baltic Connector" che, come dice il nome stesso, collega Estonia con Finlandia ...Il presidente del Paese Niinisto ha denunciato la perdita di gas dall'infrastruttura nel mar Baltico che collega la Finlandia all'Estonia. Solo un anno fa il caso del Nord Stream 2 ...