Baldini Janssen | ' Socialized Minds contro stigma disagio mentale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - “Siamo qui oggi con il progetto ‘', voluto fortemente da, azienda farmaceutica di Johnson&Johnson, e realizzato in collaborazione con l'università Milano-Bicocca, per continuare a fare informazione su un tema estremamente importante, le malattie mentali. La salutesta decisamente peggiorando, i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lo mostrano chiaramente. Dobbiamo tutti impegnarci e collaborare per far fronte a questa situazione. Siamo un'azienda che ha il suo footprint nelle neuroscienze da 60 anni e vogliamo continuare e stringere partnership con istituzioni e associazioni di pazienti per poter lottare insiemelo, che è ancora molto presente. La comunicazione è, in questo senso, ...