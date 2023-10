Baci tra due alunni di Amici | scoppia l’amore in casetta | “Mi piaci davvero”

Leggi su biccy

(Di martedì 10 ottobre 2023) Avevamo già capito che tra Mew e Matthew c’era della chimica artistica e adesso ne abbiamo la conferma. I due la scorsa settimana si sono lasciati andare a massaggi,sul collo, grattini e coccole, ma oggi adsono arrivati i limoni veri.nelladi: il rapporto tra Mew e Matthew. I due cantanti si sono appartati in una camera dellae Mew ha preso l’iniziativa: “Parliamo di noi. Ma quindi? Non capisco, non è molto chiara la situazione. Io so quello che penso io. Cosa penso? Non vorrei dirtelo. Perché magari non è quello che pensi tu. Poi che figura ci faccio? Indubbiamente tu a me. Però la domanda è ‘tu cosa vuoi da me?’. Non so cosa vuoi, non ti conosco bro. Non si capisce benissimo. A tratti sì, ma non chiaramente“. Matthew ha ...