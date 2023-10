Avis Toscana | l' effetto - Fedez fa decollare le donazioni di sangue

La presidente Claudia Firenze: "Ma per agevolare il lavoro dei centri trasfusionali è necessario prenotarsi"...Condividi via Email Stampa Articoli correlati Al The Cage Theatre la seconda serata dell'Music ... Coldiretti, 1 su 3 aiuta i bilanci della famiglia 2 Ottobre 2023 Salute, SNO: 10 - 15% ...

Firenze, 10 ottobre 2023. “L’effetto Fedez sulle donazioni può produrre ricadute potenziali positive anche in Toscana, coinvolgendo specialmente le fasce più giovani. Per ottimizzare al massimo questo ...Ha trainato l'effetto Fedez, sulle donazioni di sangue, anche in Toscana. Il marito di Chiara Frragni, uscito dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo l'ulcera sanguinante che ne aveva messo in ...