“Avevo un pre-contratto con la Juve” | rivelazione incredibile dell’ex Napoli

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un grande ex delè tornato a parlare della squadra azzurra e del suo periodo di permanenza in azzurro in un’intervista rilasciata agli spagnoli di AS. I tifosi delsono soliti seguire i propri sex beniamini anche dopo che questi ultimi decidono di dire addio alla città partenopea. Tra i calciatori a cui i supporters partenopei sono più legati, c’è senza dubbio Juan Camilo Zuniga. L’esterno ha portato a casa ben più di 100 presenze con la maglia azzurra in tutte le competizioni, anche se gli ultimi anni all’ombra del Vesuvio sono stati caratterizzati dai numerosi problemi al ginocchio. L’ex azzurro si è rivelato ai microfoni del quotidiano spagnolo AS, parlando proprio della sua esperienza ae svelando un retroscena, che ha meravigliato tutti i tifosi. Zuniga allo scoperto: “Con la ...

“Non sapevo chi fosse il Califfo: io 19 anni, lui 12 più di me, tra noi fu un colpo di fulmine“. Patrizia Vistarini, in arte Mita Medici , si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata non risparmia ...

Rudi Garcia , allenatore del Napoli , ha parlato dopo il netto successo contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Rudi Garcia ha così parlato a Dazn dopo Napoli -Udinese. LE PAROLE – «Non vi preoccupate per me, ho le spalle larghe. Abbiamo giocato ...

Per la prima volta da Budapest, Carlos Sainz ha mancato l'accesso al Q3 in qualifica. Lo spagnolo della Ferrari scatterà dalla sesta fila con il 12° tempo nel GP del Qatar , una posizione complicata ...

Cailee Spaeny , la protagonista di Priscilla , l'ultimo film di Sofia Coppola, racconta la sua esperienza nell'interpretare il ruolo e i ritmi frenetici delle riprese . In occasione della premiére di Priscilla al New York Film Festival, Cailee Spaeny ...

... ero andato a raccoglierlo a Porta Nuova, non loriconosciuto, poi ci siamo trovati per casa ... E' stato un "debutto" all'inizio del Duemila. Raccontava di un regista che era riuscito a ..."Nelgara, ancora nel tunnel, l'arbitro saluta i capitani mentre noi abbiamo un nostro momento ...appena salutato il capitano del Sassuolo e mi sono girato per fare altrettanto con quello del ...

"Avevo un pre-contratto con la Juve": rivelazione incredibile dell'ex ... Spazio Napoli

Porto Selvaggio, rubata la «Panda» pronta per la gara nel deserto in Marocco La Gazzetta del Mezzogiorno

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per aver insultato la polizia nel pre-derby Teramo-Giulianova. Il tutto allo stadio Bonolis. Ad un tifoso biancorosso sono stati affibbiati 5 anni di Da ...Era utilizzato come tavolozza per cosmetici nell'antico Egitto, addirittura in epoca pre-faraonica: è il manufatto dal valore inestimabile che ...