Auto incendiata nella valle vitulanese | si indaga sulle cause del rogo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio divettura, una Ypsilon 10, a Campoli del Monte Taburno. L’era in sosta in contrada Velarda nei pressi di un’abitazione: a prendere fuoco è stata, come hanno segnalato i Vigili del Fuoco subito intervenuti sul posto con una squadra del Distaccamento di Bonea, la parte anteriore dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Montesarchio per effettuare i rilievi. Ledelsono ora in fase di accertamento da parte dei caschi rossi. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.