Ausilio | ‘Broja all’Inter? Contenti dei nostri Venduto Brozovic per Asllani’ | Primapagina

(Di martedì 10 ottobre 2023) 2023-10-10 14:40:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il direttore sportivo dell’Inter Piero, ospite d’eccezione dell’evento di consegna dei diplomi ai partecipanti al corso da direttore sportivo della Federazione Calcistica Albanese, ha parlato di diversi temi: “Broja? No, mi dispiace, ma non è vero, perché siamodegli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale. Manon c’è alcuna possibilità”. SU ASLLANI – “Asllani è stato preso perché lo consideriamo importante per l’Inter, anche se molto giovane e con poca esperienza. Come tutti i giovani di cui ha bisogno tempo. Crediamo in lui, anche l’allenatore. Nell’ultimo mercato abbiamo fatto ...