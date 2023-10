Aumento di capitale Juventus | al posto di John Elkann | avreste rischiato ancora?

(Di martedì 10 ottobre 2023) E’ stato dilapidato un patrimonio: circa 700 milioni di euro che la famiglia Agnelli ha immesso nelle casse dellasottoscrivendo il terzodiin cinque anni. E’ vero che il patrimonio della famiglia Agnelli è stimato in circa 150 miliardi di euro e 700 milioni di spesa forzata hanno lo stesso valore del furto del nostro portafogli contenente 50 euro, ma l’aspetto avvilente è piuttosto concentrato sul fatto che quell’esborso obbligato è il risultato di una gestione inefficiente e non di investimenti (acquisto di calciatori, stadio nuovo, ecc.) che necessitano di risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili alla società da attingere, appunto, dalle disponibilità personali. Provate a immaginare, sforzandoci di fare gli “Agnelli per un giorno”, il momento in cui il manager della vostra azienda di calcio vi ...

