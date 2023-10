Aumenta il consumo di psicofarmaci | ma non è una cattiva notizia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ildiin Italia è in costante aumento, “ma non per forza deve essere vista come una cosa negativa”. Lo sottolinea lo psichiatra Alberto Siracusano, coordinatore del Tavolo tecnico per la salute mentale del ministero della Salute, a margine dell’evento oggi a Roma per la Giornata mondiale della salute mentale. Dal 2017 ad oggi registriamo, secondo i dati che fornisce Iqvia, un aumento costante del 2% dei consumi di, tranne che nell’anno del lockdown, il 2020, quando l’aumento è stato del 3%. “La salute mentale nel mondo è peggiorata e anche in Italia le cose non vanno molto bene. C’è una crescita dei disturbi depressivi e in particolare dell’umore, c’è stato negli ultimi tempi un aumento netto dei disturbi del comportamento alimentare e la popolazione giovanile vive un disagio profondo. C’è sicuramente ...