Attraverso il G7 e oltre Così l’Italia vuole diventare leader nell’IA

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il regolamento sull’intelligenza artificiale del G7 approderà entro fine anno. Lunedì il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il cui Paese detiene la presidenza a rotazione del Gruppo, ha dichiarato che i settedovrebbero presentare la bozza di regolamento sull’intelligenza artificiale entro Natale. “Stiamo lavorando urgentemente su una serie di principi guida internazionali e su un codice di condotta per le nazioni organizzate che sviluppano sistemi avanzati di IA, compresa l’IA generativa”, ha specificato Kishida. Un documento “costitutivo” per l’IA coronerebbe gli sforzi del Processo di Hiroshima, un dialogo multisettoriale avviato dai membri del G7 al Vertice di Hiroshima dello scorso maggio per discutere di governance, diritti di proprietà intellettuale, disinformazione e uso responsabile dell’IA. Ma vista la data indicata da Kishida spetterà poi ...