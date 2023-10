Attenzione alla polveriera Balcani | l’Ue si faccia sentire L’allarme di Mauro

Leggi su formiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) Potrebbero essere iil nuovo conflitto pronto ad esplodere dopo l’Ucraina, il Sahel, il Nagorno Karabakh e Israele, ammette a Formiche.net l’ex ministro della Difesa Mariosecondo cui tali conflitti potrebbero rendere ingovernabile per l’Unione europea lo scacchiere euromediterraneo. E lancia un auspicio: “Riproporre il progetto europeo, il solo che nella storia è stato capace di mettere insieme non solo i vincitori ma anche i vinti, per offrirsi come piattaforma ideale per negoziati a tutto campo. Direi che da questo punto di vista il modello europeo potrebbe fare molto, anche per le disastrose condizioni in cui versa la causa israelo-palestinese”. Quale potrebbe essere, secondo la sua opinione, il prossimo conflitto pronto a esplodere? In primis quello che mi colpisce è che, sempre più frequentemente e chiaramente innescata ...