“Attenti all’Iban swap” | la truffa che può svuotarvi il conto corrente Come funziona e come ci si può difendere

(Di martedì 10 ottobre 2023) Succede sempre più spesso, purtroppo, di imbattersi in truffe informatiche che mirano a estorcere soldi o dati sensibili ai malcapitati di turno. Negli ultimi mesi, gli allarmi delle forze dell’ordine si sono moltiplicati, di fronte alla diffusione di “raggiri virtuali” sempre più elaborati e pericolosi. L’ultima frontiera della cyberè il cosiddetto “Iban”, letteralmente “scambio di Iban”, che può svuotare letteralmente ilin banca delle vittime. Il sistema si base su una serie di passaggi con un’origine precisa: una mail nella quale si segnala una fattura da pagare, con un file Excel in allegato. Ecco tutto quello che c’è da sapere per evitare guai.Leggi anche: >>> Pensioni: previsto aumento a dicembre. Tutte le novità Il file allegato alla mail è, in realtà, un malware che si installa nel browser ...