ATP Shanghai | Sinner affronta Shelton per la prima volta | sfida infuocata tra servizio e risposta

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) Jannike Bensi affronteranno nella giornata di oggi in unavalida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di. Lo statunitense, ieri ventunenne, sta vivendo una stagione che lo proietta di diritto nella cerchia dei tennisti che, puntualmente, vengono definiti “predestinati”. Si fa presto a incensare un giovane che riesce a ottenere una serie positiva di risultati, ma Bensembra avere qualche asso nella manica che potrebbe risparmiargli l’etichetta di meteora. È un giocatore forte, sia sul piano atletico che su quello mentale. Si sta facendo le ossa nel circuito in questo 2023, anno in cui ha esordito su superfici diverse dal cemento statunitense e ha raggiunto traguardi importanti, tra cui la semifinale allo US Open contro Novak Djokovic. In questa pazza ...