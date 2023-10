Atp Shanghai | Jannik Sinner eliminato agli ottavi da Ben Shelton

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) –esce di scenadi finale del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e sesta testa di serie, oggi 10 ottobre cede allo statunitense Ben, numero 20 del ranking Atp e 19 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (7-5) dopo due ore e 32 minuti.affronterà ai quarti di finale il 23enne connazionale Sebastian Korda, numero 26 del mondo.parte alla grande e domina il primo set strappando due volte il servizio al mancino di Atlanta. Il numero 4 del mondo paga un passaggio a vuoto perdendo il servizio a zero nel 4° gioco del secondo parziale. Quel break decide il set cheporta a casa per ...

