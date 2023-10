ATP Shanghai 2023 | Shelton elimina Sinner e vola ai quarti | Marozsan compie l’impresa contro Ruud

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Si è appena conclusa un’altra giornata ricca di spettacolo al RolexMasters, torneo di livello 1000 che si sta svolgendo in Cina. Quest’oggi si sono disputati i quattro ottavi di finale della parte bassa del tabellone e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Si è fermato purtroppo il cammino di Jannik: l’italiano (n.4 al mondo) è andato in vantaggio di un setil giovane statunitense Ben(n.19 del seeding), ma poi ha subito la rimonta dell’avversario ed è stato costretto a uscire dal campo con una sconfitta per 2-6 6-3 7-6(5) dopo due ore e 32 minuti di gioco. Da sottolineare che nel tie-break del terzo e decisivo setha ribaltato il risultato dallo 0-4 al 5-4, ma subito dopo l’americano classe 2002 ha trovato tre punti ...