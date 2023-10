Atp di Shanghai | Sinner sconfitto agli ottavi di finale | Shelton vince in rimonta

(Di martedì 10 ottobre 2023)– Jannikesce di scenadidel torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e sesta testa di serie, oggi 10 ottobre cede allo statunitense Ben, numero 20 del ranking Atp e 19 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (7-5) dopo due ore e 32 minuti.affronterà ai quarti diil 23enne connazionale Sebastian Korda, numero 26 del mondo La partitaparte alla grande e domina il primo set strappando due volte il servizio al mancino di Atlanta. Il numero 4 del mondo paga un passaggio a vuoto perdendo il servizio a zero nel 4° gioco del secondo parziale. Quel break decide il set che ...

