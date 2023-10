Atalanta | due big europee su Scalvini

Così ogni partita che il toscano non vince, comedomeniche fa a Bergamo contro l', viene messo in discussione. In molti chiedono un esonero che non è ancora arrivato dopo una stagione ...E poi non va dimenticato come le prime esperienze del Conte allenatore - Arezzo, Bari,e ...dall'impiego di un sistema di gioco più spregiudicato che contemplava la presenza diesterni di ...

Lazio - Atalanta (3-2) Serie A 2023 la Repubblica

La decide Vecino: la Lazio batte l'Atalanta 3-2 Sky Sport

non è abituato a raccogliere in corsa delle squadre costruite secondo dinamiche differenti rispetto al suo modo di pensare calcio. Non abituato non significa che possa farlo, o per meglio dire a ...Il 23enne portiere romagnolo non ha ancora esordito al Gewiss Stadium. Stop per il centrocampista olandese che lascia la nazionale orange: affaticamento muscolare da valutare a Zingonia ...