Assistente sociale a letto con un 13enne | il video per cui finisce in carcere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) È finita in manette Payton Shires, un'di 24 anni. La donna, residente in Ohio, è stata arrestata dopo aver avuto diversi rapporti sessuali con una cui aveva prestato assistenza. A incastrarla alcunitrovati dalla madre del ragazzo sul cellulare del figlio e dei messaggi tra lui e la signora Shires. La signora credeva che tra il figlio e l'stesse accadendo "qualcosa di inappropriato dopo aver visto dei messaggi in cui chiedeva se avesse cancellato ie se la madre avesse visto io i messaggi". Raccolte abbastanza prove, gli agenti della Columbus hanno arrestato Shires, che è stata accusata di condotta sessuale illegale con un minore, un reato di terzo grado. Stando agli investigatori, "la signora Shires è ...