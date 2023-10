(Di martedì 10 ottobre 2023) ASI inè lo speciale track day riservato alle autosportive e da competizion e. L'appuntamento è per sabato 11 novembre all'Autodromo "Riccardo Paletti" dide' Melegari (Parma), ...

inè lo speciale track day riservato alle auto storiche sportive e da competizion e. L'appuntamento è per sabato 11 novembre all'Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), ...... e per soddisfare a pieno i requisiti del calendario che compone la serie nazionaleCircuito ... quindi convertita ad uso militare per poi successivamente essere rimessa incon l'attuale ...

"ASI in Pista" a Varano con le storiche da competizione - Carrozzeria Car Carrozzeria

SCATTA DA PALERMO IL 5° GIRO MOTOCICLISTICO DI SICILIA ... Automotoclub Storico Italiano

ASI in Pista è lo speciale track day riservato alle auto storiche sportive e da competizione. L’appuntamento è per sabato 11 novembre all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma), d ...