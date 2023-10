Ascolti TV | Lunedì 9 Ottobre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Imma Tataranni 3 (US Mongini) Nella serata di ieri,, su Rai1 la terza stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Fake Show – Diffidate dalle Imitazioni ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 The Imitation Game ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 No Time To Die segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto .000 spettatori con il ...