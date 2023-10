Ascolti TV | Lunedì 9 Ottobre 2023 Imma Tataranni domina 25 5% – 4 | 37 mln | GF 17 9% 2 | 43 mln Fake Show cala al 2 9% Affari Tuoi supera i 4 | 8 mln 23 2%

(Di martedì 10 ottobre 2023)3 (US Mongini) Nella serata di ieri,, su Rai1 la terza stagione della fiction– Sostituto Procuratore ha appassionato 4.371.000 spettatori pari al 25.49%. Su Canale 5 preceduto da una presentazione di 1 minuto e 44 secondi (2.311.000 – 11.06%), – dalle 21.34 all’1.12 - Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.435.000 spettatori pari al 17.88% di share (Night: 961.000 – 25.21%, Live: 625.000 – 19.49%). Su Rai2– Diffidate dalle Imitazioni ha interessato 446.000 spettatori pari al 2.89% di share (presentazione di 11 minuti: 667.000 – 3.19%). Su Italia1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen ha intrattenuto 1.217.000 spettatori (6.83%). Su Rai3 preceduto da una ...

tv9 ottobre 2023: preserale e access prime time In leggero aumento, al 2.6%, Il Mercante in Fiera. Rai Uno: Affari tuoi ha raggiunto 4.864.000 spettatori (23.2% di share); Rai Uno: ...TV " Nella prima serata di ieri,9 ottobre 2022 , il Grande Fratello andato in onda con la sua nona puntata che si è dovuta scontrare con Imma Tataranni la serie trasmessa sulla rete ...

Ascolti tv 9 ottobre 2023: Imma Tataranni 3, Grande Fratello | Dati ... SuperGuidaTV