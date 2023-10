Ascolti tv | Imma Tataranni domina serata di lunedì

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Prosegue la marcia trionfale della terza stagione della fiction '– Sostituto Procuratore' che ieri su Rai1 è stata vista da 4.371.000 spettatori con il 25.49% di share, risultando di gran lunga il programma più visto del prime time. Al secondo posto il 'Grande Fratello' su Canale 5, con 2.435.000 spettatori e il 17.88% di share. In terza posizione, testa a testa tra 'Presa Diretta' su Rai3 (1.291.000 spettatori, share 6.51%) e 'Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen' su Italia 1 (1.217.000 spettatori, share 6.83%). A segure, tra gli altridi prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (845.000 spettatori, share 5.78%), 'Vajont' su Rai5 (510.000 spettatori, share 2.8%), 'Little Big Italy' sul Nove (481.000 spettatori, share 2.5%), 'The Imitation Game' su La7 (473.000 spettatori, share ...