Ascolti tv ieri | domina Imma Tataranni | risale Grande Fratello I dati

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 10 ottobre 2023) Glitv dilunedì 9 ottobre 2023 hanno registrato la vittoria di- Sostituto Procuratore su Rai1 con un netto di 4.371.000 telespettatori, share 25.5%. Su Canale 5è stato visto da 2.435.000 telespettatori, 17.9%. Flop Fake Show – Diffidate dalle Imitazioni su Rai2: 667.000, 3.2%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 Presa Diretta 1.291.000, 6.6% Rete 4 Quarta Repubblica 845.000, 5.8% Italia 1 film Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen 1.217.000, 6.8% La7 film The Imitation Game 473.000, 2.6% Tv8 film 007 – No Time to Die 284.000, 1.8% NOVE Little Big Italy 345.000, 2.4%. IN AGGIORNAMENTO