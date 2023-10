ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2023 | IMMA TATARANNI 25 | 5% | GRANDE FRATELLO 17 | 9% | PRESADIRETTA 6 | 5% | QUARTA REPUBBLICA 5 | 8% | AFFARI TUOI 23 | 2% VS STRISCIA 13 | 9%

(Di martedì 10 ottobre 2023)TV 9· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3109 37.90 PT – 8410 40.96 24 H – 3207 39.10 PT – 7622 37.12 Tg1 Mattina – 466 12.41Tg1 – 1061 22.30UnoMattina – 893 19.81Storie Italiane – 766 18.28Tg1: 60^Anniversario del Vajont – 956 14.63Storie Italiane – 1374 11.82Tg1 + Tg1 Ec. – 2999 23.67 + 2107 16.86Aspettando La Volta Buona – 1340 11.40La Volta Buona – 1275 13.30Il Paradiso delle Signore – 1569 19.50Pres. La Vita in Diretta – 1490 19.80La Vita in Diretta – 1779 20.70Reazione a Catena – 2845 23.61Reazione a Catena – 4459 27.97Tg1 – 5017 26.02Cinque Minuti +– 4538 22.52 + 4864 23.163 – 4371 25.50Cose Nostre – 699 10.57 Prima Pagina – 529 16.89Tg5 – 1064 22.30Mattino 5 News – 917 20.34 + 888 ...

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2023 : MORGANE DETECTIVE GENIALE - COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 - IL DEBUTTO DI AVANTI POPOLO TRA BERLINGUER E FLORIS - ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! Menù – xTg1 + Tg1 Ec. – x + ... (bubinoblog)

Ascolti TV | Martedì 10 Ottobre 2023 - Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto (Us Mediaset) Nella serata di ieri, Martedì 10 Ottobre 2023 , su Rai1 Morgane – Detective Geniale ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la prima visione di Come un Gatto ... (davidemaggio)

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2023 : BASTA IL 13 - 9% A MORGANE DETECTIVE GENIALE PER VINCERE LA SERATA - COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 (11 - 9%) - LE IENE (9 - 3%) MEGLIO DELLE BELVE (7 - 7%) - IL DEBUTTO DI AVANTI POPOLO (3 - 6%) TRA FLORIS (8 - 1%) E BERLINGUER (6 - 5%) - ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! Menù – xTg1 + Tg1 Ec. – x + ... (bubinoblog)

...Calenda e Pino Insegno è pubblicato sul numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 172023. a forza di dirsi bravissimo, simpaticissimo, pimpantissimo, ha precipitato glidi Rai 2, ...

Ascolti tv e dati Auditel 9 ottobre: Imma Tataranni batte il Grande Fratello, Presadiretta giù dal podio Virgilio Notizie

Ascolti tv, 'Cuori 2' e Report fanno il botto domenica 8 ottobre QUOTIDIANO NAZIONALE

Strange Way of Life di Pedro Almodóvar, There's Nothing Out There di Rolfe Kanefsky e Green Vinyl di Kleber Mendonça Filho tra le proposte di MUBI di Ottobre 2023.Il game show condotto dal presentatore di punta della nuova Rai meloniana sta costando ascolti al Tg2 e circa 2 milioni di euro: le ipotesi e l’indiscrezione ...